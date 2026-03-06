В Лондоне арестованы четверо мужчин по делу о шпионаже в пользу Ирана

Четверо мужчин арестованы в столице Великобритании Лондоне по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.

По данным полиции, они арестованы в рамках контртеррористического расследования о шпионаже. Мужчин подозревают в содействии разведывательной службе Ирана.

Согласно обвинению, они вели наблюдение за объектами и людьми, связанными с еврейской общиной Лондона.

Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что аресты являются частью длительного расследования.

"Мы понимаем, что общественность может быть обеспокоена, особенно представители еврейской общины. Как всегда, я прошу их сохранять бдительность и сообщать нам, если они увидят или услышат что-либо подозрительное", - отметила она.

По данным полиции, среди арестованных один является гражданином Ирана, а трое - гражданами Великобритании с двойным британско-иранским гражданством.