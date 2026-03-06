Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Лондоне арестованы четверо мужчин по делу о шпионаже в пользу Ирана

    Четверо мужчин арестованы в столице Великобритании Лондоне по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.

    По данным полиции, они арестованы в рамках контртеррористического расследования о шпионаже. Мужчин подозревают в содействии разведывательной службе Ирана.

    Согласно обвинению, они вели наблюдение за объектами и людьми, связанными с еврейской общиной Лондона.

    Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что аресты являются частью длительного расследования.

    "Мы понимаем, что общественность может быть обеспокоена, особенно представители еврейской общины. Как всегда, я прошу их сохранять бдительность и сообщать нам, если они увидят или услышат что-либо подозрительное", - отметила она.

    По данным полиции, среди арестованных один является гражданином Ирана, а трое - гражданами Великобритании с двойным британско-иранским гражданством.

    Londonda İranın xeyrinə casusluq işi üzrə dörd nəfər həbs edilib
    Лента новостей