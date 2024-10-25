В Китае похитившую и продавшую 17 детей женщину приговорили к смертной казни

Суд в провинции Гуйчжоу на юге Китая приговорил к смертной казни женщину, которая похитила и продала 17 детей, уточнив смертный приговор, вынесенный год назад.

Суд в провинции Гуйчжоу на юге Китая приговорил к смертной казни женщину, которая похитила и продала 17 детей, уточнив смертный приговор, вынесенный год назад.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из заявления, опубликованного на сайте Верховной народной прокуратуры КНР.

"Народный суд средней инстанции города Гуйян (административный центр провинции Гуйчжоу) признал Юй Хуаин виновной в похищении и продаже детей… Приговорил ее к смертной казни, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества", - говорится в заявлении.

На суде Юй Хуаин была безразлична к потерпевшим и не выказывала раскаяния.

В сентябре 2023 года суд Гуйяна уже приговорил Юй Хуаин к смерти, но были обнаружены новые жертвы преступления, и дело отправили на повторное рассмотрение. Суд выяснил, что подсудимая похитила 17 детей, а не 11, как считалось ранее.