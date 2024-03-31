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В ХАМАС опровергли информацию о новом раунде переговоров по Газе

В ХАМАС опровергли информацию о новом раунде переговоров по Газе Палестинское радикальное движение ХАМАС опровергло информацию о проведении в Каире нового раунда переговоров об установлении перемирия в секторе Газа.
Другие страны
31 марта 2024 г. 20:42
В ХАМАС опровергли информацию о новом раунде переговоров по Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС опровергло информацию о проведении в Каире нового раунда переговоров об установлении перемирия в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступил член политбюро движения Усама Хамдан.

"В настоящий момент речь о каком-либо новом раунде переговоров не идет", - приводит его слова телеканал Al Jazeera. Хамдан добавил, что израильская сторона "препятствует ведению переговоров" и "не предоставила никаких гарантий выполнения условий, выдвинутых ХАМАС". Он предупредил, что если еврейское государство продолжит реализовывать подобную стратегию в ходе консультаций, то они, "несмотря на усилия посредников, в конечном итоге зайдут в тупик".

"Израиль хочет лишь освободить своих заложников, а после этого - продолжить открытую агрессию против сектора Газа", - резюмировал Хамдан.

Днем ранее телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник в египетских силовых структурах выступил с утверждением о том, что непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС об установлении перемирия в секторе Газа возобновятся в Каире в воскресенье, 31 марта.

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