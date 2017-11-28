В Египте обезвредили террористическую ячейку

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Египетские правоохранительные органы обезвредили террористическую ячейку на севере Синайского полуострова, планировавшую атаки на жизненно важные объекты и христианские храмы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Всего по данным МВД страны задержаны шесть человек.

В сообщении также указывается, что египетские силовики при захвате другой группы радикалов в египетских городах Исмаилия и Эль-Ашир-мин-Рамадан (город Десятого Рамадана) в ходе возникшей при штурме перестрелки уничтожили одиннадцать террористов. В домах радикалов было обнаружено большое количество раций, стрелкового оружия, а также взрывчатки.

Напомним, что крупнейший в истории Египта теракт в мечети эр-Роуда на севере Синайского полуострова на прошлой неделе по последним данным унес жизни 309 человек, в их числе 27 детей и много стариков. Пострадали порядка 130 человек.