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    В Домодедово у гражданки Узбекистана изъяли 15 обезьян - ВИДЕО

    Женщина привезла животных из Вьетнама

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ 15 детенышей обезьян нашли при проведении таможенного контроля багажа у гражданки Узбекистана таможенники в столичном аэропорту Домодедово.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

    Женщина привезла животных из Вьетнама. С ее слов, в аэропорту ее вместе с «грузом» должен был встретить знакомый, для которого она и привезла обезьян.

    Детенышей обезьян забрали в Центр передержки диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды под Яхромой и поместили на карантин.

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