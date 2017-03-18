В Домодедово у гражданки Узбекистана изъяли 15 обезьян - ВИДЕО

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ 15 детенышей обезьян нашли при проведении таможенного контроля багажа у гражданки Узбекистана таможенники в столичном аэропорту Домодедово.

Как передает Report, об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Женщина привезла животных из Вьетнама. С ее слов, в аэропорту ее вместе с «грузом» должен был встретить знакомый, для которого она и привезла обезьян.

Детенышей обезьян забрали в Центр передержки диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды под Яхромой и поместили на карантин.