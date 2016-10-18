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    В центральном Вьетнаме число жертв наводнений увеличилось до 31 человека

    Ранее сообщалось о 25 жертвах

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений в центральной части Вьетнама возросло до 31 человека.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Ранее сообщалось о 25 жертвах.

    Наводнения были вызваны проливными дождями, прошедшими по стране в преддверии надвигающегося с востока урагана "Сарика". Как отметило агентство UPI, в результате ливневых дождей затопленными оказались более 100 тысяч домов и посевные площади в центральной части страны.

    Вьетнамские власти считают, что "Сарика" подойдет к берегам северной части страны в среду утром.

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