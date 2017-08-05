В Боливии восемь человек стали жертвами ДТП с автобусом

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Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Не менее восьми человек погибли и десятки получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в Боливии.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил руководитель полиции департамента Кочабамба Рональд Санчес.

"К этому времени эвакуирован 31 раненый в город Кочабамба, и можно констатировать гибель восьми человек в этом трагическом происшествии", – приводит агентство ABI заявление Санчеса.

Инцидент произошел из-за механических неисправностей у автобуса, который в итоге не смог затормозить и сорвался в пропасть с высоты 150 метров.