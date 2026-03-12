В Бахрейне арестованы 4 человека по подозрению в шпионаже в пользу КСИР
- 12 марта, 2026
- 09:12
В Бахрейне арестовали четверых человек по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.
Как передает Report, об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны.
Согласно информации, Главное управление уголовных расследований и криминалистики задержало четырех граждан Бахрейна и установило личность пятого подозреваемого, который в настоящее время скрывается за границей. Все они подозреваются в сотрудничестве с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
В ведомстве отметили, что в ходе расследования установлено: один из задержанных, действуя по указанию организации и при содействии других лиц, использовал фотооборудование высокого разрешения для съемки и записи координат стратегически важных объектов на территории Бахрейна. Полученные данные передавались КСИР через зашифрованное программное обеспечение.
По данному факту возбуждено уголовное дело.