    В Бахрейне арестованы 4 человека по подозрению в шпионаже в пользу КСИР

    • 12 марта, 2026
    • 09:12
    В Бахрейне арестовали четверых человек по подозрению в шпионаже в пользу Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны.

    Согласно информации, Главное управление уголовных расследований и криминалистики задержало четырех граждан Бахрейна и установило личность пятого подозреваемого, который в настоящее время скрывается за границей. Все они подозреваются в сотрудничестве с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

    В ведомстве отметили, что в ходе расследования установлено: один из задержанных, действуя по указанию организации и при содействии других лиц, использовал фотооборудование высокого разрешения для съемки и записи координат стратегически важных объектов на территории Бахрейна. Полученные данные передавались КСИР через зашифрованное программное обеспечение.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Four arrested in Bahrain on suspicion of spying for IRGC
