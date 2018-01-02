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    В Афганистане ликвидированы более 20 боевиков "Талибана"

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Более 20 боевиков движения "Талибан" ликвидированы в афганской провинции Гильменд на юге страны.

    Как передает Report, об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя провинциального правительства Омара Звака.

    По словам представителя, в результате последних операций и авиаударов в районах Герешк и Марджа был убит 21 боевик, ёще четверо пострадали 31 декабря.

    Отмечается, что в числе убитых были трое местных главарей движения "Талибан".

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