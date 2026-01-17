Украинские дроны поразили полигон РФ, с которого запускаются ракеты "Орешник"

Украинские беспилотники совершили атаку на российский полигон, где проводят пуски ракет "Орешник".

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, удар был нанесен по объекту, который использовали для удара по пригороду украинского Львова 8 января.

"Украинские дроны атаковали 4-й Государственный центральный межвидовой полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. Полигон активно используется для испытаний баллистических ракет средней дальности "Орешник"", - отмечается в сообщении.

По данным российского Telegram-канала "Радар ВРВ", противовоздушная оборона на полигоне работала во время атаки, однако ударные БПЛА попали в монтажно-испытательный корпус.

Кроме "Орешника", на полигоне испытывают различные ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты, комплексы ПВО и пусковые установки С-400.

Предыдущая атака украинских дронов на Капустин Яр состоялась в июле 2024 года, когда были поражены здания на территории объекта.