    Украинские дроны поразили полигон РФ, с которого запускаются ракеты "Орешник"

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 20:53
    Украинские дроны поразили полигон РФ, с которого запускаются ракеты Орешник

    Украинские беспилотники совершили атаку на российский полигон, где проводят пуски ракет "Орешник".

    Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, удар был нанесен по объекту, который использовали для удара по пригороду украинского Львова 8 января.

    "Украинские дроны атаковали 4-й Государственный центральный межвидовой полигон "Капустин Яр" в Астраханской области. Полигон активно используется для испытаний баллистических ракет средней дальности "Орешник"", - отмечается в сообщении.

    По данным российского Telegram-канала "Радар ВРВ", противовоздушная оборона на полигоне работала во время атаки, однако ударные БПЛА попали в монтажно-испытательный корпус.

    Кроме "Орешника", на полигоне испытывают различные ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты, комплексы ПВО и пусковые установки С-400.

    Предыдущая атака украинских дронов на Капустин Яр состоялась в июле 2024 года, когда были поражены здания на территории объекта.

    Ukrayna dronları Rusiyanın "Oreşnik" raketlərinin buraxıldığı poliqonu vurub

    Лента новостей