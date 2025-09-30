Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 03:20
    Уиткофф: Реализация плана Трампа по Газе может повлиять на конфликт в Украине

    Реализация плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа и завершению палестино-израильского конфликта может создать импульс, который поможет принести мир в другие регионы Ближнего Востока, а также оказать влияние на завершение российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

    "Президент Трамп хочет мира в целом. Это касается не только Газы, но также того, как это может распространиться на все остальные районы Ближнего Востока <...>, это может даже распространиться на Россию и Украину", - сказал он, комментируя предложенный американскими властями план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.

    Уиткофф добавил, что инициативу Трампа поддерживают как страны Персидского залива, так и европейские государства.

    Ранее Белый дом опубликовал "полноценный" план из 20 пунктов, разработанный при участии американского лидера Дональда Трампа в целях завершения конфликта в Газе.

    Телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на неназванный дипломатический источник, что Катар и Египет передали переговорной группе палестинского радикального движения ХАМАС мирный план Трампа.

    Uitkoff: Trampın Qəzza planının reallaşması Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə təsir edə bilər

