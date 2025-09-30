Уиткофф: Реализация плана Трампа по Газе может повлиять на конфликт в Украине

Реализация плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа и завершению палестино-израильского конфликта может создать импульс, который поможет принести мир в другие регионы Ближнего Востока, а также оказать влияние на завершение российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

"Президент Трамп хочет мира в целом. Это касается не только Газы, но также того, как это может распространиться на все остальные районы Ближнего Востока <...>, это может даже распространиться на Россию и Украину", - сказал он, комментируя предложенный американскими властями план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.

Уиткофф добавил, что инициативу Трампа поддерживают как страны Персидского залива, так и европейские государства.

Ранее Белый дом опубликовал "полноценный" план из 20 пунктов, разработанный при участии американского лидера Дональда Трампа в целях завершения конфликта в Газе.

Телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на неназванный дипломатический источник, что Катар и Египет передали переговорной группе палестинского радикального движения ХАМАС мирный план Трампа.