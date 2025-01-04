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Туск обвинил потенциального кандидата в президенты в желании вывести Польшу из ЕС

Туск обвинил потенциального кандидата в президенты в желании вывести Польшу из ЕС Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил кандидата в президенты от оппозиции Кароля Навроцкого в желании вывести страну из Европейского союза.
Другие страны
4 января 2025 г. 13:58
Туск обвинил потенциального кандидата в президенты в желании вывести Польшу из ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил потенциального кандидата в президенты от оппозиции Кароля Навроцкого в желании вывести страну из Европейского союза.

Как передает Report, об этом Туск написал на своей странице в социальной сети "Х".

В пятницу спикер сейма Шимон Холовня принял участие в манифестации фермеров у варшавского представительства европейской комиссии, которые выступали, в частности, против экологических норм ЕС, импорта продовольствия из Украины, заключения соглашения о свободной торговле со странами Меркосур.

"Когда вместе с мэром (Варшавы и кандидатом в президенты от правящей коалиции Рафалом) Тшасковским и спикером (сейма Польши Шимоном) Холовней мы официально начинали польское председательство (в Совете ЕС), Кароль Навроцкий участвовал в демонстрации с группой активистов под лозунгом Polexit", - написал Туск.

Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" (PiS) Анджей Дуда, уже не сможет принять в них участие, поскольку занимает должность главы государства два пятилетних срока. В связи с этим PiS объявила, что выдвинет кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого.

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