Три человека погибли из-за взрыва на предприятии в Китае

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Мощный взрыв стал причиной гибели трех человек и ранения еще 21 на предприятии, расположенном в провинции Ляонин (Северо- Восточный Китай).

Как передает Report, об этом сообщает Центральное китайское телевидение.

Инцидент произошел вечером 21 февраля, в здании компании, которая специализируется на продаже взрывчатых веществ.

На месте ЧП работают спасатели. Уточняются данные о точном числе пострадавших, ведется расследование причин инцидента.