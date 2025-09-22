Трамп заявил, что, в отличие от Кирка, ненавидит своих оппонентов

Президент США Дональд Трамп заявил, что ненавидит своих оппонентов, в отличие от погибшего в результате покушения Чарли Кирка.

Как передает Report, свои мысли американский лидер озвучил на церемонии прощания с Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона).

"Он был миссионером с благородной и великой целью. Он не ненавидел своих оппонентов и хотел для них всего самого лучшего. В этом я с Чарли был не согласен. Я ненавижу своих оппонентов и не желаю им всего наилучшего", - сказал Трамп.

Он добавил, что Кирк был заинтересован в том, чтобы "убеждать всех в хороших, правильных и подлинных идеях и принципах".

На церемонию прощания с Кирком вместе с президентом США Дональдом Трампом приехали многие высокопоставленные представители американской администрации - глава Пентагона Пит Хегсет, глава Госдепартамента и помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио.

Отметим, что американский активист-консерватор и близкий соратник Трампа Чарли Кирк был смертельно ранен выстрелом в шею 10 сентября во время публичного выступления в Университете Долины Юта (Utah Valley University). Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу, но вскоре он скончался.

Спустя два дня губернатор Юты Спенсер Кокс сообщил о задержании подозреваемого в убийстве, которым оказался 22-летний Тайлер Джеймс Робинсон.