    • 31 января, 2026
    • 09:26
    Токио рассчитывает на расширение оборонного и экономического сотрудничества с Лондоном

    В Японии ожидают, что сегодняшняя встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и его японской коллеги Санаэ Такаити приведет к подписанию документов о расширении сотрудничества двух стран в различных сферах, таких как оборонная и экономическая безопасность.

    Как передает Report, об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

    Источники отмечают, что Такаити и Стармер, вероятнее всего, подтвердят приверженность концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

    Kyodo подчеркивает, что однодневный визит Стармера в Японию осуществляется сразу после четырехдневной поездки британского премьера в Китай. В Пекине британский премьер и председатель КНР Си Цзиньпин договорились работать над формированием долгосрочного и стабильного стратегического партнерства.

