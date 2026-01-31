Токио рассчитывает на расширение оборонного и экономического сотрудничества с Лондоном

В Японии ожидают, что сегодняшняя встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и его японской коллеги Санаэ Такаити приведет к подписанию документов о расширении сотрудничества двух стран в различных сферах, таких как оборонная и экономическая безопасность.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Источники отмечают, что Такаити и Стармер, вероятнее всего, подтвердят приверженность концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Kyodo подчеркивает, что однодневный визит Стармера в Японию осуществляется сразу после четырехдневной поездки британского премьера в Китай. В Пекине британский премьер и председатель КНР Си Цзиньпин договорились работать над формированием долгосрочного и стабильного стратегического партнерства.