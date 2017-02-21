Тиллерсон и Келли посетят Мексику для обсуждения границы

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр внутренней безопасности США Джон Келли 22-23 февраля посетят с визитом Мексику, передает Report со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что они проведут встречу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето и обсудят вопросы охраны границ, правоохранительной деятельности и торговли.

Также секретарь национальной безопасности США Джон Келли заявил, что строительство стены на границе с Мексикой будет завершено в течение ближайших двух лет.