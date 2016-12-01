 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тела всех 75 погибших при крушении самолета в Колумбии опознаны

    Прощание с футболистами пройдет на стадионе города Шапеко, где играли спортсмены

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Колумбийские власти сообщили в четверг, что тела всех 75 погибших при крушении самолета боливийской авиакомпании Lamia 29 ноября, в том числе останки игроков и членов руководства бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", опознаны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, тела погибших футболистов и руководителей футбольного клуба прибудут в бразильский город Шапеко уже в пятницу. Прощание с футболистами пройдет непосредственно на городском стадионе, где играли спортсмены. Пока не сообщается, примет ли участие в траурной церемонии президент Бразилии Мишел Темер.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi