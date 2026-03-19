    Такаити: Мировая экономика понесет сильный ущерб из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что мировая экономика может понести серьезный ущерб в ближайшем будущем из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом она сообщила на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

    "Нельзя допускать разработку Ираном ядерного оружия, и именно поэтому Япония обращается к Тегерану и мировым партнерам. Япония осуждает действия Ирана, такие как нападение на соседние страны, а также закрытие Ормузского пролива", - сказала она.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Takaiçi: Yaxın Şərqdəki vəziyyətə görə dünya iqtisadiyyatına ciddi ziyan dəyəcək
    Ты - Король

