Такаити: Мировая экономика понесет сильный ущерб из-за ситуации на Ближнем Востоке

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что мировая экономика может понести серьезный ущерб в ближайшем будущем из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом она сообщила на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Нельзя допускать разработку Ираном ядерного оружия, и именно поэтому Япония обращается к Тегерану и мировым партнерам. Япония осуждает действия Ирана, такие как нападение на соседние страны, а также закрытие Ормузского пролива", - сказала она.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.