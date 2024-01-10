США откажутся от российского урана для АЭС нового поколения

Министерство энергетики США намерено отказаться от российского урана для ядерных реакторов атомных электростанций (АЭС) следующего поколения.

Министерство энергетики США намерено отказаться от российского урана для ядерных реакторов атомных электростанций (АЭС) следующего поколения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Минэнергетики США.

Планируется заключить контракты сроком максимум на 10 лет на поставки высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20% (традиционно используемое урановое топливо обогащено до 5%). На эти цели ведомство намерено выделить 500 млн долларов. Программу могут в ближайшие годы расширить.

По данным РБК, США тратят около 1 млрд долларов в год на ядерное топливо из России.

Агентство Bloomberg сообщило, что на долю России пришлось 16,5% урана, импортированного в США в 2020 году, а также 23% обогащенного урана, необходимого для питания американских коммерческих ядерных реакторов. В 2022 году атомные электростанции США импортировали около 12% своего урана из России, следует из статистики Управления энергетической информации США. Доля Казахстана и Канады соответственно составила 25 и 27%.



