    Трамп: США и Иран начали переговоры в Исламабаде

    США и Иран начали в субботу в Исламабаде (Пакистан) переговоры по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    "Я спросила, начались ли переговоры официально, и он (Трамп - ред.) ответил утвердительно", - уточнила журналистка телеканала NewsNation.

    По ее словам, Трамп также пообещал рассказать, "была ли иранская сторона откровенна" на переговорах с представителями США.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    Отметим, что ключевыми темами переговоров между США и Иран обозначены прекращение боевых действий, санкционная политика и контроль над стратегическими коммуникациями региона.

    Тегеран настаивает на начале диалога только при условии прекращения огня в Ливане и частичной отмены санкций, тогда как Вашингтон готов обсуждать смягчение ограничений лишь в обмен на уступки со стороны Тегерана по ядерной и ракетной программам.

    Стороны также расходятся по вопросу статуса Ормузского пролива: Иран требует фактического контроля и права взимания платы за транзит, в то время как США настаивают на его полной открытости для международного судоходства.

    Дополнительно Тегеран поднимает вопрос о размораживания активов и компенсации ему за ущерб от конфликта.

    Иран также требует вывода американских войск с Ближнего Востока и гарантий ненападения, в то время как администрация президента Дональда Трамп допускает сохранение военного присутствия до достижения полноценного соглашения и не исключает эскалации в случае провала переговоров.

    Donald Tramp: İslamabadda ABŞ-İran danışıqları başlayıb
    Trump: US and Iran have begun talks in Islamabad

