Сотрудница Лувра: Охрана музея не позволила грабителям украсть все, что они хотели

Служба безопасности Лувра помещала грабителям украсть все, что они хотели.

Как передает Report, об этом в эфире радиостанции RTL сообщила одна из сотрудниц службы безопасности музея, имя которой не раскрывается.

"Они не взяли все, что хотели. Так что ущерб мог быть хуже", - сказала она.

По ее словам, на момент ограбления - в утренний час пик, когда в музей приходит наибольшее число посетителей, - все сотрудники службы безопасности находились на своих постах.

"Нас насторожил громкий и необычный шум… сотрудники направились к источнику шума... Пока мы поднялись к галерее, грабители уже оказались внутри", - добавила она.

Сотрудница музея отметила, что когда стало ясно, что это серьезное ограбление, охрана немедленно начала эвакуацию посетителей, чтобы избежать жертв. В это же время к ним присоединилась другие охранники, что заставило грабителей бежать, прежде чем они успели открыть еще одну витрину. Во время побега злоумышленники также вынуждены были оставить часть похищенного, добавила она.

Правоохранители взяли более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других следов на месте ограбления Лувра. Образцы взяли непосредственно с места преступления, а также с оставленных грабителями вещей - шлем, жилет, перчатки и болгарка. Результаты экспертизы ожидаются в ближайшие дни.