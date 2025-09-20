Шведская армия опубликовала фото нарушивших границу Эстонии российских МиГ

Вооруженные силы Швеции распространили фотографии российских самолетов, нарушивших границу Эстонии.

Как сообщает Report, снимки оказались в распоряжении агентства Reuters.

СМИ получило от Вооруженных сил Швеции несколько фотографий российских истребителей-перехватчиков МиГ-31, нарушивших в пятницу воздушное пространство Эстонии.

Поясняется, что кадры были запечатлены над Балтийским морем после того, как самолеты вышли из эстонского воздушного пространства.

Напомним, что 19 сентября власти Эстонии заявили о нарушении своего воздушного пространства тремя российскими истребителями-перехватчика МиГ-31. Отмечалось, что самолеты вошли в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндлоо без разрешения и оставались там почти 12 минут.

Позднее Пограничная служба Польши обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.