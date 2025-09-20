Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Шведская армия опубликовала фото нарушивших границу Эстонии российских МиГ

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 08:13
    Шведская армия опубликовала фото нарушивших границу Эстонии российских МиГ

    Вооруженные силы Швеции распространили фотографии российских самолетов, нарушивших границу Эстонии.

    Как сообщает Report, снимки оказались в распоряжении агентства Reuters.

    СМИ получило от Вооруженных сил Швеции несколько фотографий российских истребителей-перехватчиков МиГ-31, нарушивших в пятницу воздушное пространство Эстонии.

    Поясняется, что кадры были запечатлены над Балтийским морем после того, как самолеты вышли из эстонского воздушного пространства.

    Напомним, что 19 сентября власти Эстонии заявили о нарушении своего воздушного пространства тремя российскими истребителями-перехватчика МиГ-31. Отмечалось, что самолеты вошли в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндлоо без разрешения и оставались там почти 12 минут.

    Позднее Пограничная служба Польши обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

    нарушение воздушного пространства ВКС России Reuters

    Последние новости

    08:43

    МИД: Восстановление суверенитета Азербайджана — одна из самых славных страниц в истории

    Внешняя политика
    08:34

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке

    В регионе
    08:13
    Фото

    Шведская армия опубликовала фото нарушивших границу Эстонии российских МиГ

    Другие страны
    07:48

    Двое польских военных погибли в ходе парашютных учений в США

    Другие страны
    07:30

    "Формула 1": В Баку стартует второй день Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    07:11

    Китай в январе-августе сократил импорт российской нефти

    Энергетика
    06:39

    В Сенате США представили законопроект о конфискации замороженных активов РФ

    Другие страны
    06:20

    США прекратят поставки вооружения в Европу для восполнения своих запасов

    Другие страны
    05:52
    Видео

    Трамп заявил об уничтожении использовавшегося для наркотрафика судна

    Другие страны
    Лента новостей