При сходе лавины в австрийских Альпах погибли два лыжника

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Два лыжника погибли в результате схода лавины в австрийском Тироле.
Как сообщает Report со ссылкой на газета Daily Mail, погибшие катались вне горнолыжных трасс.
Всего в группе было пять человек.
Ранее сообщалось, что лавина накрыла группу из восьми лыжников в районе пика Йохгрубенкопф (Jochgrubenkopf, западная Австрия) на высоте 2,45 тысячи метров. Четыре человека сумели самостоятельно выбраться из-под завала. Остальным лыжникам, которые, как передает агентство Рейтер, являются гражданами Швейцарии, повезло меньше.
В прошлом году в австрийских Альпах погибли 267 человек, отмечает Рейтер.
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