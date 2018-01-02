Премьер-министр Польши заявил, что Варшава не будет принимать беженцев

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала TVP Info заявил, что страна не будет принимать беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Как передает Report, "Мы стоим неизменно на позиции, которую "Право и справедливость" (правящая партия Польши - ред) сформулировала ещё до выборов в 2015 году. Мы не будем принимать в Польше мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки. Это наше суверенное решение", - сказал политик.

При этом он подчеркнул, что Польша снимает напряжённость на восточных рубежах Евросоюза, принимая на своей территории украинских мигрантов.