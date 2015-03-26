Порошенко заявил о готовности Украины отвести танки от линии разграничения

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов отвести танки от линии разграничения.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Харькове, сообщает со ссылкой на издание «Газета.Ru».

«Мы готовы сегодня... отвести танки», - заявил Порошенко.

При этом он отметил, что Москва «должна обеспечить режим прекращения огня на контролируемой боевиками территории». Президент добавил, что также должны быть освобождены все заложники - как на востоке Украины, так и на территории России.