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    ​Порошенко: На Востоке Украины находятся 40 тыс. боевиков

    Угроза широкомасштабных боевых действий возрастает

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В настоящее время общая группировка боевиков на Востоке Украины с учетом боевиков незаконных вооруженных формирований составляет более 40 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом в среду во время заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Глава государства также отметил, что угроза широкомасштабных боевых действий не только сохраняется, но и возрастает. Поэтому нужны дополнительные меры для обеспечения обороноспособности страны.

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