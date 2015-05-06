​Порошенко: На Востоке Украины находятся 40 тыс. боевиков

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В настоящее время общая группировка боевиков на Востоке Украины с учетом боевиков незаконных вооруженных формирований составляет более 40 тыс. человек.

Как передает Report, об этом в среду во время заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Петр Порошенко.

Глава государства также отметил, что угроза широкомасштабных боевых действий не только сохраняется, но и возрастает. Поэтому нужны дополнительные меры для обеспечения обороноспособности страны.