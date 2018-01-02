Пакистан и Индия обменялись списками ядерных объектов

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов, размещенных на территории этих двух стран, а также перечнями заключенных, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня Индия и Пакистан одновременно передали друг другу по дипломатическим каналам списки своих ядерных объектов и установок. Это было сделано в соответствии с Соглашением о запрете нападения на такие объекты, подписанном между двумя странами", - говорится в заявлении МИД Индии.

Соглашение, подписанное 31 декабря 1988 года и вступившее в силу 27 января 1991 года, предусматривает, что две страны обязаны ежегодно информировать друг друга о наличии ядерных объектов на своей территории. Это делается для того, чтобы избежать несанкционированных атак на эти объекты. Первый обмен списками состоялся 1 января 1992 года.

Кроме того, в начале года Индия и Пакистан традиционно передали друг другу списки граждан, которые содержатся в тюрьмах двух стран. По информации индийского МИД, Нью-Дели сообщил Исламабаду о 250 находящихся в заключении выходцах из Пакистана, 94 из которых - рыбаки. Пакистан передал Индии свой список, в нем содержится информация о 58 содержащихся в пакистанских тюрьмах гражданских лицах и 399 рыбаках.