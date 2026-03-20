Обломок иранской ракеты упал в Старом городе Иерусалима

В Старом городе Иерусалима упал обломок иранской ракеты, в результате чего был причинён значительный ущерб.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

По информации ведомства, обломок упал буквально в нескольких сотнях метров от мечети Аль-Акса.

"Это и является главной причиной закрытия доступа к мечети Аль-Акса, храму Гроба Господня и Стене плача", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Израиля.