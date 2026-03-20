Обломок иранской ракеты упал в Старом городе Иерусалима
- 20 марта, 2026
- 18:58
В Старом городе Иерусалима упал обломок иранской ракеты, в результате чего был причинён значительный ущерб.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.
По информации ведомства, обломок упал буквально в нескольких сотнях метров от мечети Аль-Акса.
"Это и является главной причиной закрытия доступа к мечети Аль-Акса, храму Гроба Господня и Стене плача", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Израиля.
