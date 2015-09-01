Обама признался в любви к бубликам с маком

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама рассказал в интервью журналу Forward о своей любви к бубликам с маком.

В ходе интервью, главный редактор журнала Джейн Эйснер попросила Обаму ответить на вопрос одной из своих дочерей о том, какую именно обсыпку на бубликах тот предпочитает.

"Я всегда был большим поклонником мака", — заявил американский президент.

На вопрос Эйснер о том, с чем Обама любит есть бублики, он рассказал, что предпочитает сырно-сливочный крем. Глава американского государства также отметил, что "с копченым лососем и каперсами, тоже ничего", передает Report со ссылкой на РИА "Новости".