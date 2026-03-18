Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    ОАЭ назвали удар по месторождению Южный Парс опасной эскалацией

    ОАЭ осудили обстрел США и Израилем иранских объектов на газовом месторождении на границе с Катаром, назвав этот шаг "опасной эскалацией".

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении МИД ОАЭ.

    "Объединенные Арабские Эмираты подчеркнули, что нанесение ударов по энергетическим объектам, связанным с газовым месторождением Южный Парс в Иране, которое является продолжением месторождения Северный в братском государстве Катар, представляет собой опасную эскалацию", - говорится в заявлении.

    В ведомстве отметили, что нанесение ударов по энергетической инфраструктуре представляет прямую угрозу глобальной энергобезопасности: "Это также влечет за собой серьезные экологические последствия и подвергает гражданское население, морскую безопасность и жизненно важные гражданские и промышленные объекты прямым рискам", - говорится в заявлении.

