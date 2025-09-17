Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    На западе Нигера в результате вооруженного нападения погибли свыше 20 человек

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 10:33
    На западе Нигера в результате вооруженного нападения погибли свыше 20 человек

    Вооруженные люди убили 22 жителя одной из деревень на западе Нигера.   Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на местные источники.   "В ходе нападений со стороны вооруженных людей на мотоциклах в регионе Тиллабери погибли 22 жителя деревни", - сообщили источники.   По их данным, сначала злоумышленники открыли огонь в населенном пункте Такубатт во время религиозной церемонии, в результате чего погибли 15 человек. Затем они убили еще семерых в окрестностях населенного пункта.

    Нигер вооруженное нападение убийство религиозная церемония
    Nigerdə silahlı hücum nəticəsində 20-dən çox insan həlak olub
    Gunmen fire on Niger baptism ceremony, kill 22 villagers

