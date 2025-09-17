На западе Нигера в результате вооруженного нападения погибли свыше 20 человек

Вооруженные люди убили 22 жителя одной из деревень на западе Нигера. Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на местные источники. "В ходе нападений со стороны вооруженных людей на мотоциклах в регионе Тиллабери погибли 22 жителя деревни", - сообщили источники. По их данным, сначала злоумышленники открыли огонь в населенном пункте Такубатт во время религиозной церемонии, в результате чего погибли 15 человек. Затем они убили еще семерых в окрестностях населенного пункта.