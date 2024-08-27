На Тайване возводятся ракетные базы для укрепления береговой обороны

Тайваньские власти приступили к строительству минимум пяти баз, на которых разместят противокорабельные ракеты производства США Harpoon для усиления обороны побережья.

Тайваньские власти приступили к строительству минимум пяти баз, на которых разместят противокорабельные ракеты производства США Harpoon для усиления обороны побережья.

Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

"Четыре базы должны появиться на юге острова - одна в районе города Тайнань, одна в Гаосюне, две в уезде Пиндун. Еще одна база будет на востоке - в уезде Тайдунь. Работы у Тайнаня начались в прошлую среду," - говорится в сообщении.

Отмечается, что также власти хотят создать шестую базу на западе в уезде Юньлинь, однако из-за недовольства местных жителей пока данный проект поставлен на паузу.

Кроме ракет Harpoon, по данным SCMP, на базах можно будет размещать тайваньские противокорабельные ракеты "Сюнфэн 2" и "Сюнфэн 3".

В 2020 году США одобрили продажу властям Тайваня 100 пусковых установок для ракет Harpoon и 400 таких ракет. Ожидается, что на остров они должны поступить к 2026 году, встать на вооружение к 2030 году. Местные власти в 2022 года запросили еще 60 ракет.