О нас

Моди обсудил с Путиным двустороннее партнерство

Моди обсудил с Путиным двустороннее партнерство Министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили развитие российско-индийского стратегического партнерства и войну в Украине.
Другие страны
27 августа 2024 г. 13:59
Моди обсудил с Путиным двустороннее партнерство

Министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили развитие российско-индийского стратегического партнерства и войну в Украине.

Как передает Report, об этом Н.Моди написал в социальной сети "Х".

"Сегодня разговаривал с президентом Путиным. Обсудили меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства, обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт, представил мои выводы из недавнего визита в Украину. Подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Modi and Putin discuss bilateral partnership amidst Ukraine conflict
Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Hindistanın Baş naziri Putinlə ikitərəfli tərəfdaşlığı müzakirə edib

Самое важное

Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi