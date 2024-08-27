Моди обсудил с Путиным двустороннее партнерство

Министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили развитие российско-индийского стратегического партнерства и войну в Украине.

Министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили развитие российско-индийского стратегического партнерства и войну в Украине.

Как передает Report, об этом Н.Моди написал в социальной сети "Х".

"Сегодня разговаривал с президентом Путиным. Обсудили меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства, обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт, представил мои выводы из недавнего визита в Украину. Подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта", - говорится в публикации.