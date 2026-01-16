Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Минобороны Японии: Вашингтон не требует от Токио повышения расходов на оборону

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 06:13
    США не выдвигали Японии требований о необходимости осуществлять дополнительное повышение расходов на собственную оборону.

    Как передает Report, об этом по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом сообщил журналистам министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

    По его словам, еще в октябре 2025 года, когда у них с Хегсетом прошла первая встреча, тот заверил его, что в отношении Японии по этому вопросу "никаких требований выдвигаться не будет". "И в этот раз была озвучена такая позиция", - приводит слова Коидзуми агентство Kyodo. Он также рассказал, что американская сторона крайне высоко оценивает политику премьер-министра Санаэ Такаити, которая уже осуществляет повышение расходов на оборону.

    Глава японского оборонного ведомства отметил, что Япония и США условились активизировать проведение совместные учений и маневров, а также подтвердили намерение совместной работы по "сдерживанию агрессии" в Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы подтвердили, что наш альянс остается абсолютно непоколебимым", - добавил он.

