МИД Китая: Из Ирана эвакуированы 470 граждан КНР

С момента начала военной операции в Иране более 470 китайских граждан были благополучно эвакуированы из этой страны.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщила в ходем брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, после обострения ситуации с безопасностью в Иране Китай неоднократно обращался к соответствующим сторонам с просьбой обеспечить безопасность китайских граждан в Иране и соседних странах. Посольства и консульства страны в Иране и соседних странах работают круглосуточно, чтобы помочь в эвакуации китайских граждан.