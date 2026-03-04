МИД Китая: Из Ирана эвакуированы 470 граждан КНР

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 12:49
    С момента начала военной операции в Иране более 470 китайских граждан были благополучно эвакуированы из этой страны.

    Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщила в ходем брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    По ее словам, после обострения ситуации с безопасностью в Иране Китай неоднократно обращался к соответствующим сторонам с просьбой обеспечить безопасность китайских граждан в Иране и соседних странах. Посольства и консульства страны в Иране и соседних странах работают круглосуточно, чтобы помочь в эвакуации китайских граждан.

    Операция США и Израиля против Ирана Китай эвакуация
