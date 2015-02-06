Канцлер Германии не уверена в успешности переговоров с Путиным

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель высказала сомнения в успешности предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Об этом отмечает Report со ссылкой на BBC.

"Пока совершенно неизвестно, сможем ли мы по итогам этих переговоров добиться прекращения огня. Мы не знаем, договоримся ли мы сегодня или понадобятся дополнительные переговоры", - заявила Меркель перед вылетом в Москву.

В пятницу в Москве должны состояться переговоры между Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и Владимиром Путиным о ситуации на востоке Украины.

Накануне лидеры Франции и Германии побывали в Киеве и провели встречу с президентом Украины Петром Порошенко, которая длилась около пяти часов.