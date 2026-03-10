Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Мерц заявил об отсутствии общего плана у США и Израиля по завершению войны против Ирана

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 17:19
    Мерц заявил об отсутствии общего плана у США и Израиля по завершению войны против Ирана

    Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил опасения, что США и Израиль не имеют согласованного плана быстрого завершения военных действий против Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает AlJazeera со ссылкой на заявление Мерца.

    "Соединенные Штаты и Израиль ведут войну против Ирана уже более недели. Мы разделяем многие из этих целей, но с каждым днем войны возникает все больше вопросов", - сказал канцлер ФРГ.

    "Нас особенно беспокоит то, что, очевидно, не существует общего плана того, как эта война может быть доведена до быстрого и убедительного завершения",- добавил он.

    Фридрих Мерц Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Ты - Король

    Последние новости

    17:24

    Системы ПВО ОАЭ перехватили 8 ракет и 26 дронов

    Другие страны
    17:22

    Во Франции допустили использование стратегических запасов нефти при росте цен

    Другие страны
    17:19

    Мерц заявил об отсутствии общего плана у США и Израиля по завершению войны против Ирана

    Другие страны
    17:13
    Фото

    Новый посол Колумбии вручила копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Внешняя политика
    16:56

    Босния может потерять до 20% туристов из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Другие страны
    16:54

    Завтра в Тегеране простятся с погибшими министром обороны и главой КСИР

    В регионе
    16:49

    Азербайджан привлекает американскую компанию к созданию цифровой платформы нового поколения

    ИКТ
    16:45

    Азербайджанские депутаты будут наблюдать за референдумом в Казахстане

    Милли Меджлис
    16:40

    Глава Пентагона назвал большой ошибкой "безрассудные удары" Ирана по соседям

    Другие страны
    Лента новостей