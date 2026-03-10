Мерц заявил об отсутствии общего плана у США и Израиля по завершению войны против Ирана

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил опасения, что США и Израиль не имеют согласованного плана быстрого завершения военных действий против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает AlJazeera со ссылкой на заявление Мерца.

"Соединенные Штаты и Израиль ведут войну против Ирана уже более недели. Мы разделяем многие из этих целей, но с каждым днем войны возникает все больше вопросов", - сказал канцлер ФРГ.

"Нас особенно беспокоит то, что, очевидно, не существует общего плана того, как эта война может быть доведена до быстрого и убедительного завершения",- добавил он.