Мерц заявил об отсутствии общего плана у США и Израиля по завершению войны против Ирана
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 17:19
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил опасения, что США и Израиль не имеют согласованного плана быстрого завершения военных действий против Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает AlJazeera со ссылкой на заявление Мерца.
"Соединенные Штаты и Израиль ведут войну против Ирана уже более недели. Мы разделяем многие из этих целей, но с каждым днем войны возникает все больше вопросов", - сказал канцлер ФРГ.
"Нас особенно беспокоит то, что, очевидно, не существует общего плана того, как эта война может быть доведена до быстрого и убедительного завершения",- добавил он.
