Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в поздравлении белорусского президента, направленном в субботу китайскому лидеру в связи с отмечаемым в Китае Праздником весны.
"Приглашаю Ваше Превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием", - говорится в сообщении.
Лукашенко подчеркнул, что несмотря на все сложности ушедшего года, страны смогли добиться успехов в белорусско-китайских отношениях. Он добавил, что и далее готов работать над развитием отношений между двумя странами.