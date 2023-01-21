Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в поздравлении белорусского президента, направленном в субботу китайскому лидеру в связи с отмечаемым в Китае Праздником весны.

"Приглашаю Ваше Превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием", - говорится в сообщении.

Лукашенко подчеркнул, что несмотря на все сложности ушедшего года, страны смогли добиться успехов в белорусско-китайских отношениях. Он добавил, что и далее готов работать над развитием отношений между двумя странами.