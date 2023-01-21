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Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику.
Другие страны
21 января 2023 г. 09:33
Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в поздравлении белорусского президента, направленном в субботу китайскому лидеру в связи с отмечаемым в Китае Праздником весны.

"Приглашаю Ваше Превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием", - говорится в сообщении.

Лукашенко подчеркнул, что несмотря на все сложности ушедшего года, страны смогли добиться успехов в белорусско-китайских отношениях. Он добавил, что и далее готов работать над развитием отношений между двумя странами.

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