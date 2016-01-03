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    Ликвидирован шестой участник нападения на авиабазу в Индии

    В настоящий момент операция по ликвидации террористов продолжается

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/Сотрудники силовых подразделений Индии ликвидировали шестого террориста, участвовавшего в нападении на базу ВВС на севере страны.Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    "Было принято решение подорвать один из административных корпусов (авиабазы — ред.), чтобы нейтрализовать шестого боевика", — цитирует агентство Reutersслова представителя индийского МВД.

    По его данным, в настоящий момент операция по ликвидации террористов продолжается. Силовики намерены полностью завершить ее и восстановить контроль над всей территорией военного объекта до наступления темноты.

    Группа боевиков, вооруженных автоматами, атаковала базу в Патханкоте, штат Пенджаб, утром в минувшую субботу. По данным СМИ, в схватку с террористами вступило подразделение гвардии национальной безопасности в составе порядка 50 военнослужащих.

    В дальнейшем силовики сообщили о ликвидации всех нападавших. Однако в воскресенье на территории авиабазы вновь началась перестрелка и прогремел взрыв. По данным газеты Hindustan times, в ходе операции погибли семь военнослужащих нацгвардии.

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