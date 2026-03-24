КСИР пригрозил ракетными ударами по израильским войскам в Ливане и Секторе Газа

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил нанести удары по Армии обороне Израиля в случае продолжения со стороны ЦАХАЛ боевых действий на юге Ливана и в Секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

Отмечается, что КСИР пригрозил нанести удар по концентрации войск ЦАХАЛ в Газе и Ливане с помощью ракет и беспилотников, в случае если Израиль продолжит свою деятельность в указанных регионах.