КСИР нанес удары по американским объектам в Кувейте и Patriot в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударах по американским объектам в Кувейте и системам Patriot в Бахрейне.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на заявление КСИР.

"В ходе 95-й волны ракетных обстрелов мы нанесли удары по американским объектам и инфраструктуре на кувейтском острове Бубиян и по зенитно-ракетным комплексам Patriot в Бахрейне", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.