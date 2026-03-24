Кошта: Великобритания и ЕС близки к заключению соглашения по оборонному фонду SAFE
- 24 марта, 2026
- 15:02
Председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил уверенность в том, что Лондон и Брюссель достигнут соглашения об участии Великобритании в многомиллиардном оборонном фонде ЕС SAFE.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил в ходе выступления в парижском университете политических исследований Sciences Po во вторник.
Несмотря на срыв переговоров в ноябре прошлого года из-за отказа правительства Кира Стармера внести финансовый вклад в фонд объемом €150 млрд, Кошта отмечает позитивную динамику.
По его словам, "перезагрузка" отношений после Брексита идет успешно.
"Это может занять несколько недель или месяцев, но мы определенно добьемся соглашения с Великобританией по SAFE", - подчеркнул политик.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что его кабинет рассмотрит возможность участия во втором аналогичном фонде. Инициатива SAFE предполагает совместные заимствования ЕС на финансовых рынках для кредитования стран-участниц на нужды обороны.