Кошта: Великобритания и ЕС близки к заключению соглашения по оборонному фонду SAFE

Председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил уверенность в том, что Лондон и Брюссель достигнут соглашения об участии Великобритании в многомиллиардном оборонном фонде ЕС SAFE.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил в ходе выступления в парижском университете политических исследований Sciences Po во вторник.

Несмотря на срыв переговоров в ноябре прошлого года из-за отказа правительства Кира Стармера внести финансовый вклад в фонд объемом €150 млрд, Кошта отмечает позитивную динамику.

По его словам, "перезагрузка" отношений после Брексита идет успешно.

"Это может занять несколько недель или месяцев, но мы определенно добьемся соглашения с Великобританией по SAFE", - подчеркнул политик.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что его кабинет рассмотрит возможность участия во втором аналогичном фонде. Инициатива SAFE предполагает совместные заимствования ЕС на финансовых рынках для кредитования стран-участниц на нужды обороны.