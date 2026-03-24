Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Кошта: Великобритания и ЕС близки к заключению соглашения по оборонному фонду SAFE

    Другие страны
    24 марта, 2026
    15:02
    Кошта: Великобритания и ЕС близки к заключению соглашения по оборонному фонду SAFE

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил уверенность в том, что Лондон и Брюссель достигнут соглашения об участии Великобритании в многомиллиардном оборонном фонде ЕС SAFE.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил в ходе выступления в парижском университете политических исследований Sciences Po во вторник.

    Несмотря на срыв переговоров в ноябре прошлого года из-за отказа правительства Кира Стармера внести финансовый вклад в фонд объемом €150 млрд, Кошта отмечает позитивную динамику.

    По его словам, "перезагрузка" отношений после Брексита идет успешно.

    "Это может занять несколько недель или месяцев, но мы определенно добьемся соглашения с Великобританией по SAFE", - подчеркнул политик.

    Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что его кабинет рассмотрит возможность участия во втором аналогичном фонде. Инициатива SAFE предполагает совместные заимствования ЕС на финансовых рынках для кредитования стран-участниц на нужды обороны.

    Европейский союз (ЕС) Антониу Кошта Оборонный фонд ЕС Кир Стармер Великобритания
    Ты - Король

    Последние новости

    15:40

    Аль-Ансари: Распад Ирана не может считаться решением конфликта на Ближнем Востоке

    Другие страны
    15:38

    В Баку задержан подозреваемый в повреждении скальных пород

    Происшествия
    15:31

    Ливан выдворяет посла Ирана

    Другие страны
    15:20

    Пезешкиан назначил нового секретаря высшего совета нацбезопасности Ирана

    В регионе
    15:16

    СМИ: Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с США

    Другие страны
    15:04
    Фото

    Сахиба Гафарова находится с визитом в Китае

    Внешняя политика
    15:02

    Путин и Мирзиёев обсудили проекты в атомной энергетике, транспорте и промышленности

    Другие страны
    15:02

    Кошта: Великобритания и ЕС близки к заключению соглашения по оборонному фонду SAFE

    Другие страны
    14:54

    Азербайджан увеличил выручку от экспорта фруктов и овощей на 32%

    АПК
    Лента новостей