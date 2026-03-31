Кир Стармер проведет экстренное совещание по ситуации на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет экстренное совещание, посвященное экономическим последствиям операции США и Израиля против Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, глава британского правительства созывает заседание чрезвычайного комитета COBRA, на котором высокопоставленные министры обсудят влияние конфликта на экономику.

Согласно информации, на встрече также будет рассмотрен вопрос обеспечения эффективного мониторинга и контроля ситуации.

Ранее Кир Стармер заявил, что для преодоления последствий войны необходимы "совместные усилия", подчеркнув, что правительство "не может справиться с этим в одиночку".

Перед этим на Даунинг-стрит прошла встреча с руководителями крупных компаний, в которой участвовали представители энергетического, судоходного и банковского секторов.

Руководители энергетических, судоходных и банковских компаний были приглашены в канцелярию премьер-министра для обсуждения перекрытия Ираном Ормузского пролива, что нарушило жизненно важный судоходный маршрут для нефтегазовой отрасли.