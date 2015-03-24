Кения собирается отгородиться от Сомали стеной

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Власти Кении анонсировали амбициозный план строительства стены в некоторых пограничных с Сомали регионах.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что министр внутренней безопасности считает, что таким образом можно предотвратить нападения на жителей Кении боевиков группировки Аль-Шабаб.

Строительство планируется начать уже на следующей неделе с участка в городе Мандера на северо-востоке Кении, граничащего с сомалийским городом Булахавой.

Противники этой идеи утверждают, что бюджету Кении стена обойдется очень дорого, и все равно не защитит от нападений экстремистов.