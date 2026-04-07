Израиль утвердил обновленный список целей в Иране на случай провала переговоров США

Израиль утвердил обновленный список целей среди энергетических и инфраструктурных объектов в Иране на случай, если дипломатические переговоры США потерпят неудачу.

Как передает Report, об этом сообщили CNN два израильских источника.

"Израиль ожидает решения Трампа о дальнейших шагах, однако у нас есть дополнительные планы на ближайшие недели при условии одобрения со стороны США", - заявил один из источников.

По словам второго источника, Израиль скептически оценивает возможность достижения соглашения. Он добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом выразил обеспокоенность возможными договоренностями о прекращении огня.

Как отмечается, израильская сторона считает, что любое соглашение должно предусматривать передачу Ираном всего обогащенного урана и полный отказ от дальнейшего обогащения.