    Израиль утвердил обновленный список целей в Иране на случай провала переговоров США

    07 апреля, 2026
    09:26
    Израиль утвердил обновленный список целей в Иране на случай провала переговоров США

    Израиль утвердил обновленный список целей среди энергетических и инфраструктурных объектов в Иране на случай, если дипломатические переговоры США потерпят неудачу.

    Как передает Report, об этом сообщили CNN два израильских источника.

    "Израиль ожидает решения Трампа о дальнейших шагах, однако у нас есть дополнительные планы на ближайшие недели при условии одобрения со стороны США", - заявил один из источников.

    По словам второго источника, Израиль скептически оценивает возможность достижения соглашения. Он добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом выразил обеспокоенность возможными договоренностями о прекращении огня.

    Как отмечается, израильская сторона считает, что любое соглашение должно предусматривать передачу Ираном всего обогащенного урана и полный отказ от дальнейшего обогащения.

    İsrail İrandakı infrastruktur obyektlərinə aid hədəflərin yenilənmiş siyahısını təsdiqləyib
    Israel approves updated list of targets in Iran if US talks fail

