Испанские авиадиспетчеры в июле будут бастовать 4 дня

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Испанские авиадиспетчеры объявили о четырех днях забастовки в июле, в разгар туристического сезона, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Они требуют восстановить на работе уволенного коллегу и отменить еще 61 взыскание против авиадиспетчеров за проведение забастовки в 2010 году.

Профсоюзное объединение авиадиспетчеров USCA заявило во вторник, что проведет забастовки 11, 12, 25 и 26 июля. Они будут прекращать работу с 10.00 до 13.00 - 11 и 25 июля и с 17.00 до 20.00 - 12 и 26 июля.

В декабре 2010 года из-за забастовки диспетчеров было закрыто воздушное пространство над Испанией, а в стране на 72 часа введено чрезвычайное положение - впервые со времен падения режима Франко. Оператор гражданских аэропортов и авиасообщения Enaire принял решение о привлечении к ответственности диспетчеров, несмотря на то, что около 20 судов по всей Испании признали их невиновными. Однако в марте суд муниципалитета Гава (провинция Барселона, Каталония) признал ответственность диспетчеров за проведение забастовки.