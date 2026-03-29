Иран атаковал базу США в Иордании с применением беспилотников

Американская база Эль-Азрак (Муваффак Салти) в Иордании подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.

Отмечается, что целью ударов стали склады материально-технического обеспечения армии США, а также места дислокации личного состава на базе Эль-Азрак.

Сообщается, что авиабаза "Муваффак Салти" считается одним из ключевых военных объектов США и их союзников в регионе, обладая значительными техническими возможностями и кадровым потенциалом.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.