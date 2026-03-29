    Иран атаковал базу США в Иордании с применением беспилотников

    • 29 марта, 2026
    • 20:37
    Иран атаковал базу США в Иордании с применением беспилотников

    Американская база Эль-Азрак (Муваффак Салти) в Иордании подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.

    Отмечается, что целью ударов стали склады материально-технического обеспечения армии США, а также места дислокации личного состава на базе Эль-Азрак.

    Сообщается, что авиабаза "Муваффак Салти" считается одним из ключевых военных объектов США и их союзников в регионе, обладая значительными техническими возможностями и кадровым потенциалом.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    İran Ordusu ABŞ-nin İordaniyadakı bazasına hücum edib
    Iranian army launches drone attack on US base in Jordan

    В Сербии прошли местные выборы в ряде городов и муниципалитетов

    Белый дом: ICE продолжит обеспечивать безопасность аэропортов США

    Иран атаковал базу США в Иордании с применением беспилотников

    Нетаньяху приказал расширить зону безопасности на юге Ливана

    В Ереване возбудили дело после попытки нападения на Пашиняна - ОБНОВЛЕНО

    СМИ: Операция США и Израиля против Ирана усиливает риски ядерной гонки

    В Афганистане из-за наводнений погибли 17 человек

    Государственная дорожная полиция обратилась к водителям в связи с погодными условиями

    СМИ: Из-за удара США и Израиля по университету в Исфахане пострадали четыре человека

