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Гутерриш: Весь мир превращается в пороховую бочку из-за войн и ядерного оружия

Гутерриш: Весь мир превращается в пороховую бочку из-за войн и ядерного оружия Ядерное оружие, войны и геополитические разногласия превращают мир в пороховую бочку.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 18:05
Гутерриш: Весь мир превращается в пороховую бочку из-за войн и ядерного оружия

Ядерное оружие, войны и геополитические разногласия превращают мир в пороховую бочку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Геополитические разногласия углубляются. Планета накаляется. Войны бушуют, и неизвестно, как они закончатся. Бряцание ядерным оружием и новые виды вооружений отбрасывают мрачную тень. Мы на грани невозможного: пороховая бочка угрожает поглотить мир", - сказал он.

Гутерриш отметил, что человечество переживает грандиозную трансформацию, перед ним стоят невиданные вызовы, которые требуют "глобальных решений".

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