Гутерриш: Весь мир превращается в пороховую бочку из-за войн и ядерного оружия

Ядерное оружие, войны и геополитические разногласия превращают мир в пороховую бочку.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
"Геополитические разногласия углубляются. Планета накаляется. Войны бушуют, и неизвестно, как они закончатся. Бряцание ядерным оружием и новые виды вооружений отбрасывают мрачную тень. Мы на грани невозможного: пороховая бочка угрожает поглотить мир", - сказал он.
Гутерриш отметил, что человечество переживает грандиозную трансформацию, перед ним стоят невиданные вызовы, которые требуют "глобальных решений".