​Греция выставляет на продажу 71 тыс. государственных объектов

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В рамках программы преодоления экономического кризиса правительство Греции завершает подготовку публикации каталога государственного имущества, которое будет выставлено на продажу.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в общей сложности в каталоге будут фигурировать около 71 тыс. объектов, включая аэропорты, морские порты, отели, острова, гавани, спортивные сооружения и т.д.

Средства от приватизации будут поступать в специальный национальный фонд. Большинство объектов на самом деле будут не проданы, а сданы в долгосрочную аренду на 99 лет.

Фонд планирует выручить от сделок 6 млрд. евро до 2018 года и еще несколько миллиардов долларов в последующие годы.

На данном этапе правительству удалось продать порт Пиреуса, 14 различных региональных аэропортов и главный аэропорт Афин.