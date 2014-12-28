Горящий в Ионическом море паром потерял управление

Пожар на пароме начался рано утром. Судно находится в 22 милях от итальянского берега и в 44 от греческого острова Керкира (Корфу).
"Судно без управления направляется на албанское побережье. Огонь не гаснет, но сдерживается", — сообщает телеканал.
По его данным, вертолетами Super Puma сняты два пассажира, оказавшиеся блокированными огнем на пути к спасательным шлюпкам.
Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе министерства национальной обороны Греции, глава ведомства Никос Дендиас проинформировал премьера Антониса Самараса, что военные направили значительные силы в район происшествия. Операция осуществляется во взаимодействии с министерствами морского флота и общественного порядка.
В районе ЧП находятся 11 вертолетов, в том числе два типа Chinook, самолет C-130 ВВС Греции. Готовы вылететь к месту ЧП четыре группы спецназа на двух вертолетах Chinook, сообщили в Минобороны, отмечает Report.
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