Горящий в Ионическом море паром потерял управление

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Горящий в Ионическом море паром NormanAtlantic, на борту которого находятся 478 человек, потерял управление и его сносит к албанскому берегу, распространение огня удалось остановить, сообщил телеканал Skai.

Пожар на пароме начался рано утром. Судно находится в 22 милях от итальянского берега и в 44 от греческого острова Керкира (Корфу).

"Судно без управления направляется на албанское побережье. Огонь не гаснет, но сдерживается", — сообщает телеканал.

По его данным, вертолетами Super Puma сняты два пассажира, оказавшиеся блокированными огнем на пути к спасательным шлюпкам.

Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе министерства национальной обороны Греции, глава ведомства Никос Дендиас проинформировал премьера Антониса Самараса, что военные направили значительные силы в район происшествия. Операция осуществляется во взаимодействии с министерствами морского флота и общественного порядка.

В районе ЧП находятся 11 вертолетов, в том числе два типа Chinook, самолет C-130 ВВС Греции. Готовы вылететь к месту ЧП четыре группы спецназа на двух вертолетах Chinook, сообщили в Минобороны, отмечает Report.